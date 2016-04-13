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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Enatik Santa Siziliarako etapa

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Casa del Herrero aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue casa del herrero

Bakarra kalea, z/g
Botaia (Huesca)

676 488 691

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara Gañarul

Oharrak: Erreserben arabera ireki, eta ezinbestekoa da aurrez deitzea!

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Enatik Santa Siziliarako etapa Etapa 14

Enatik Santa Siziliarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 50’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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