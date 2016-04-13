Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Enatik Santa Siziliarako etapa
Bakarra kalea, z/g
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Casa del Herrero aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
Bakarra kalea, z/g
Botaia (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sara Gañarul
Oharrak: Erreserben arabera ireki, eta ezinbestekoa da aurrez deitzea!
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 14
Enatik Santa Siziliarako etapa
km 22,0
Denbora 05H 50’
Zailtasuna HANDIA
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