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Enatik Santa Siziliarako etapa
Igoera labur eta bizia San Juan de la Peña Monasterio Berrira
Etapari buruzko informazioa 14: Enatik Santa Siziliarako etapa
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Etapako interesguneak 14: Enatik Santa Siziliarako etapa
Ibilbidea
Aterpetxetik eskuinetara irtengo gara, plazaren kontrako norabidean, eta berriro eskuinetara, sarbideko landa-errepidetik ateratzeko. Ehun metrotan ezkerretik utziko dugu bide bat hartzeko, Sarsamarlepotik jarraitzen dugun ibilbide erromatarraren GR-95 errepidearekin bat datorrena. Lehenengo bidegurutzean, eskuinetik jarraituko dugu, Enako sakanetik gertu. Aurrerago, etxe baten ondotik pasatuko gara, bikote baten etxebizitza (2,1 km).
Iparralderantz jarraitzen du ibilbideak, eta pixkanaka altuera irabazten du, ezpelaren, txilardiaren eta aliagen artean. Zati hori putzuz betetzeko joera handia du, Enako sakana eta zenbait uhar hurbil baitaude, eta putzuak saihestu beharko ditugu, baita ezkerraldetik jaisten diren ibilgu batzuk jauzi edo behera egin ere. Enatik lau kilometrora, eskuinetara bide argiagoa ikusiko dugu, gezi horiz markatua. Pista-tarte bat lotzen duen saihesbidea da, norbaiti interesatzen bazaio ere. Desbideraketa luzea bada, GR-95 errepidetik jarraituko dugu, eta 600 metrora gure bidea eskuinetara egingo dugu, ezkerretik jarraitzen duen beste bat baztertuz.
Orain arte ahokatuta, bidea Botaia dagoen haranera zabaltzen da, zerealez eta esparetarekin estalia. Bazka-larru handi bat da, eta abereentzat lantzen da, eta, gainera, desertizazioa geldiarazteko. Sodoruelgo populazioa ikusiko dugu San Juan de la Peña mendi babestuaren azpian. Botaian, Jacetania eskualdeko lehenbizikoan, taberna sozial bat dago ezkerrean, eta aterpetxe pribatu bat (ikus oharrak). Tabernaren atzean San Esteban eliza dago. Eliza erromanikoak bataiarria, zenbait leiho eta hegoaldeko fatxadako tinpanoa gordetzen ditu. Lau ebanjelistak irudikatzen dituen pantokrator bat, hiru animalia-irudi eta aingeru bat dituen tetramorfoz inguratua, eta Apostoluak dituen krismoi bat (7,8 km) erakusten ditu.
Botaiatik Kale Nagusitik ateratzen da errepidea hartzeko, iturri bat dagoen tokian. Handik 800 metro ingurura joan, eta ezkerretara dagoen bide harritsu batetik utziko dugu. Geziez gain, GR-95 errepideko argibideak ere aurkituko ditugu. Botaiako sakanaren ondotik igoko gara, harizti eder batean sartu arte (9,2 km-an). Hariztiak erakutsiko digu gure erresistentzia, igoera labur eta biziarekin. Azken harrizko tarte konplexuago baten ondoren, gure oinpean dagoen baso mistoko estanpa ederra (9,7 km) irudikatzeko arnasa berreskuratuko dugu.
Gorotzen, haritzen eta pinu basatien atalasearen artean, San Indalezioko belardia eroso iristen da, eta han San Juan de la Peñako Monasterio Berria eguzkitan jartzen da. Interpretazio-zentro batzuk, luxuzko ostatu bat, oroitzapen-denda bat eta taberna-jatetxe bat ditu. Bere lanak Monasterio Zaharra suntsitu zuen sutearen ondorioz hasi ziren, eta 1676. urtetik XIX. mendearen hasiera arte iraun zuten (10,5. km).
Monasterio Zaharrerako bidean hartuko dugu errepidea, baina, handik jaitsi beharrean, bi zenobioak lotzen dituen bide seinaleztatutik jaitsiko gara. Berehala jaiotzen da ezkerrean. Aldapa handiko bidexka harritsu eta zainduna da. Errepidera ateratzen diren eskaileren azken zatia du. Ezkerretik jarraituko dugu, beherantz, San Juan de la Peña egiazko monasterioraino, Montserraten ondoan ikonoa duena eta bide honi izena ematen diona. Etaparen erdialdeak bisita gidatuetako batean izena ematera gonbidatzen du. Ez dira aukera horiek alferrik galdu behar, oinez ibiltzea bitartekoa da, ez helburua. Segur aski San Joan Bataiatzailearen monasterio gisa jaio zen X. mendean, eta mende bat geroago Antso Nagusiak birfundatu zuen. Konglomeratu harriaren azpian klaustroa dago, bere altxor erakargarriena, ate mozarabiar batetik sartzen dena. Kapitel askotan, Done Jakue Bidean sortu eta zabaldu zen Txinako takeatuarekin apainduta, San Juan de la Peña maisuak egindako begi handien irudi adierazgarriak nabarmentzen dira (11,5 km).
Informazio- eta salmenta-etxolaren ondoan, GR-65 3.2 hartu, Santa Cruz de la Serós-erantz. Lepo bateraino iristen da, eta lau bide bereizten dira (12,7 km). Santa Cruzekoa hartuko dugu, ezkerretara. Ibilbidea zidor harritsu batetik jaisten da, prezipitazioari lotua, Berduneko ubidera eta Pirinioetako mendikatera begira. Ikuspegi ikusgarriak dituen tartea, zuhaitz-tunel bat eta uhar lodi bat dituena. Eremu zurituago batera aterako gara, azken tartea estaltzeko, 200 bat biztanleko Jacetaniako herri honen ikuspegitik. Bidexka hartxintxarrezko pista batera ateratzen da, eta ibaia zeharkatu beharrean eskuinetara egiten dugu. Santa Maria elizara iristeko modurik azkarrena da. Eliza X. mendearen amaierako emakume-zenobio batekoa izan zen, eta hortik dator Serós izena (14,9 km) duen Sorores izena.
Santa Cruz de la Serósen tabernak, jatetxeak eta dendak daude, eta indarrak berritu behar dira Binacura ordubetez baino gehiagoz doan ibilbide bakarti eta lasaiarentzat. Ibilbidea San Caprasio elizarantz doa, maketa dirudi eta. Antonio García Omedesek, Aragoiko erromanikoari buruzko bere web lan osoan, eliza hau aurkezten du: “Aragoi osoan mendebalderago dagoen lonbardiar eraikina”. XI. mendekoa, 1950. urtearen inguruan berrezarri zen eta ondorengo mendeetako eranskinak kendu ziren.
Santa Cruz de la Serós errepidetik joango gara, eta, handik gutxira, iturri baten ondoan, pista bat igoko da ezkerretara. Lehenengo metroak maldatsuenak dira, gero leundu egiten da eta pista bide bihurgunetsu batean isurtzen da, ondoren muino batera iristen delarik. Ez da sopetonetik jaisten, eta pinudi batetik hegala zeharkatzen dugu. Ondoren, bidezidor bat jaisten da Fuente Biescas sakaneraino (18. km). Ertzarekin batera, pista batetik Binacua baserrira iritsiko gara (19,1 km).
Irteeran parrokia-eliza dago, Santos Angelesi eskainia. Erromanikoa ere bada, XII. mendekoa, eta lonbardiar estiloko arkutxo itsuak ditu absidean eta portada polita. San Juan de la Peñako Bide Katalana Somportetik Espainiara sartzen den Bide Frantsesarekin lotzen ari da (agian, Aragoiko Bidea gaizki deritzona). Errepidetik jaitsiko gara, eta, N-240ra iritsi baino lehen, bide nagusiarekin eta Jakatik datozen erromesekin bat egingo dugu. Antzinateko ospakizun handiko unea, korronte nagusiarekin konektatzen zenean, segurtasunagatik (20,4 km). Txabola batetik N-240 errepidera iritsi, eta arreta handiz gurutzatuko dugu, Jacako Santa Cilian sartzeko. Erromesen aterpetxea multzo historikoan dago, Eguzki kaleko 8an (22,2. km).
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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