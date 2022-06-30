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Camiño Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

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Albergue Casa de Pasarin

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Albergue Casa de Pasarin

Rúa San Roque, núm. 2
A Fonsagrada

699776572 699153745

Propiedade do albergue: Pública

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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