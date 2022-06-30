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Bide Primitiboa Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa

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Casa de Pasarin aterpetxea

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Casa de Pasarin aterpetxea

San Roke kalea, 2
A Fonsagrada

699776572 699153745

Aterpetxearen jabegoa: Publikoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa Etapa 7

Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa

km 28,1
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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