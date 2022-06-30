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Camino Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

Albergue Casa de Pasarin

Disponible sin conexión
37
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Albergue Casa de Pasarin

Calle San Roque, nº 2
A Fonsagrada

699776572 699153745

Propiedad del albergue: Pública

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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