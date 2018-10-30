Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Km 110. Vilei (Barbadelo)
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Albergue Casa Barbadelo
Dispoñible sen conexión
33200
Km 110. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e José Antonio
Observacións: Atópase ao pé do Camiño despois de Sarria, na aldea de Vilei (Barbadelo). Km 110 a Santiago. Teñen piscina para uso dos peregrinos.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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