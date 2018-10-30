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Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín

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Albergue Casa Barbadelo

Dispoñible sen conexión
3320
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Albergue casa barbadelo

Km 110. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)

982 53 19 34

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Antonio e José Antonio

Observacións: Atópase ao pé do Camiño despois de Sarria, na aldea de Vilei (Barbadelo). Km 110 a Santiago. Teñen piscina para uso dos peregrinos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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