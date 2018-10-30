Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Km 110. Vilei (Barbadelo)
Albergue Casa Barbadelo
Disponible sin conexión
3467123
Km 110. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Antonio y José Antonio
Observaciones: Se encuentra al pie del Camino después de Sarria, en la aldea de Vilei (Barbadelo). Km 110 a Santiago. Tienen piscina para uso de los peregrinos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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