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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue Casa Barbadelo

Disponible sin conexión
3467
123
Albergue casa barbadelo

Km 110. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)

982 53 19 34

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Antonio y José Antonio

Observaciones: Se encuentra al pie del Camino después de Sarria, en la aldea de Vilei (Barbadelo). Km 110 a Santiago. Tienen piscina para uso de los peregrinos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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