Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa
110 km. Barbadun (Barbadun)
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Barbadun Etxeko Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
33200
110 km. Barbadun (Barbadun)
Barbadun (Barbadun)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta José Antonio
Oharrak: Sarriaren ondoko bidearen ondoan dago, Viliko herrixkan (Barbaelo). 110 km Santiagotik. Igerilekua dute erromesek erabiltzeko.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 27
Sarriatik Portomarinerako etapa
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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