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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Barbadun Etxeko Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
3320
0
Albergue casa barbadelo

110 km. Barbadun (Barbadun)
Barbadun (Barbadun)

982 53 1934

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Antonio eta José Antonio

Oharrak: Sarriaren ondoko bidearen ondoan dago, Viliko herrixkan (Barbaelo). 110 km Santiagotik. Igerilekua dute erromesek erabiltzeko.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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