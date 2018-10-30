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Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín

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Alberg Casa Barbadelo

Disponible sense connexió
3322
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Albergue casa barbadelo

Km 110. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)

982 53 19 34

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i José Antonio

Observacions: Es troba al peu del Camí després de Sarria, en el llogaret de Vilei (Barbadelo). Km 110 a Santiago. Tenen piscina per a ús dels pelegrins.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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