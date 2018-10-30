Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín
Km 110. Vilei (Barbadelo)
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Alberg Casa Barbadelo
Disponible sense connexió
33220
Km 110. Vilei (Barbadelo)
Vilei (Barbadelo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Antonio i José Antonio
Observacions: Es troba al peu del Camí després de Sarria, en el llogaret de Vilei (Barbadelo). Km 110 a Santiago. Tenen piscina per a ús dels pelegrins.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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