Via da Prata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
C/ Arcediano, 14. Xunto ao xardín de Calixto e Melibea
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Albergue Casa a Calera
Dispoñible sen conexión
100
C/ Arcediano, 14. Xunto ao xardín de Calixto e Melibea
Salamanca (Salamanca)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Salamanca
Persoa encargada de atender o albergue: Asociación Salamanca na Vía da Prata - Camiño de Santiago
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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