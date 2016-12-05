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Via da Prata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

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Albergue Casa a Calera

Dispoñible sen conexión
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Albergue salamanca

C/ Arcediano, 14. Xunto ao xardín de Calixto e Melibea
Salamanca (Salamanca)

652 921 185

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Salamanca

Persoa encargada de atender o albergue: Asociación Salamanca na Vía da Prata - Camiño de Santiago

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca Etapa 18

Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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