Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Via de la Plata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

Albergue Casa la Calera

Disponible sin conexión
16
48
Albergue salamanca

C/ Arcediano, 14. Junto al jardín de Calixto y Melibea
Salamanca (Salamanca)

652 921 185

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Salamanca

Persona encargada de atender el albergue: Asociación Salamanca en la Vía de la Plata - Camino de Santiago

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca Etapa 18

Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca

km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Casa la Calera

Ver todos

¡Envía tus fotografías!