Via de la Plata Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
C/ Arcediano, 14. Junto al jardín de Calixto y Melibea
Albergue Casa la Calera
Disponible sin conexión
1648
C/ Arcediano, 14. Junto al jardín de Calixto y Melibea
Salamanca (Salamanca)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Salamanca
Persona encargada de atender el albergue: Asociación Salamanca en la Vía de la Plata - Camino de Santiago
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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