Albergue Casa la Calera

C/ Arcediano, 14. Junto al jardín de Calixto y Melibea

Salamanca (Salamanca) 652 921 185

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Salamanca

Persona encargada de atender el albergue: Asociación Salamanca en la Vía de la Plata - Camino de Santiago

Observaciones: