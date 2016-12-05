Via de la Plata Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca
C/ Arcediano, 14. Al costat del jardí de Calixto i Melibea
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Alberg Casa la Calera
Disponible sense connexió
100
C/ Arcediano, 14. Al costat del jardí de Calixto i Melibea
Salamanca (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Salamanca
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Associació Salamanca en la Via de la Plata - Camino de Santiago
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 18
Etapa de Sant Pere de Fregats a Salamanca
km 23,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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