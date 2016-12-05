Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
Arcediano kalea, 14. Calixtoko eta Melibeako lorategiaren ondoan
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Casa la Calera aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
100
Arcediano kalea, 14. Calixtoko eta Melibeako lorategiaren ondoan
Salamanca (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Salamancako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Vía de la Platako Salamanca elkartea - Santiago Bidea
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 18
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa
km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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