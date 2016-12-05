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Zilarraren Bidea San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

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Casa la Calera aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
10
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Albergue salamanca

Arcediano kalea, 14. Calixtoko eta Melibeako lorategiaren ondoan
Salamanca (Salamanca)

652 921 185

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Salamancako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Vía de la Platako Salamanca elkartea - Santiago Bidea

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
San Pedro de Rozados - Salamanca etapa Etapa 18

San Pedro de Rozados - Salamanca etapa

km 23,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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