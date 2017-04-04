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Camiño Francés Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

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Albergue Capuchinos Rocamador

Dispoñible sen conexión
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Albergue rocamador

C/ Rocamador, 6
Estella (Navarra)

948 55 05 49, 948 55 00 13

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Irmáns Capuchinos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Irmáns Capuchinos

Persoa encargada de atender o albergue: Ramón Barandalla Mauleón

Observacións: O prezo por cama inclúe sabas, manta e cubrecama. As habitacións de 2 camas con baño incluído tamén inclúen unha toalla de baño.Todas as habitacións dispoñen de chave e despacho de billetes con chave. Teñen a disposición unha sala de estar, sala de lectura, aparcadoiro particular, horta para pasear e capela (virxe de Rocamador S. XII). O albergue ofrece servizo de restaurante: almorzos, comidas e ceas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Ponte a Raíña/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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