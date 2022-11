Albergue Capuchinos Rocamador

C/ Rocamador, 6

Estella (Navarra) 948 55 05 49, 948 55 00 13 www.alberguescapuchinos.org

Propiedade do albergue: Irmáns Capuchinos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Irmáns Capuchinos

Persoa encargada de atender o albergue: Ramón Barandalla Mauleón

Observacións: O prezo por cama inclúe sabas, manta e cubrecama. As habitacións de 2 camas con baño incluído tamén inclúen unha toalla de baño.Todas as habitacións dispoñen de chave e despacho de billetes con chave. Teñen a disposición unha sala de estar, sala de lectura, aparcadoiro particular, horta para pasear e capela (virxe de Rocamador S. XII). O albergue ofrece servizo de restaurante: almorzos, comidas e ceas.