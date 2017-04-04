Albergue Capuchinos Rocamador
C/ Rocamador, 6
Estella (Navarra)
Propiedad del albergue: Hermanos Capuchinos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanos Capuchinos
Persona encargada de atender el albergue: Ramón Barandalla Mauleón
Observaciones: El precio por cama incluye sábanas, manta y cubrecama. Las habitaciones de 2 camas con baño incluido también incluyen una toalla de baño.Todas las habitaciones disponen de llave y taquilla con llave. Tienen a disposición una sala de estar, sala de lectura, aparcamiento particular, huerta para pasear y capilla (virgen de Rocamador S. XII). El albergue ofrece servicio de restaurante: desayunos, comidas y cenas.
Camino Francés
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
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