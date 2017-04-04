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Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Albergue Capuchinos Rocamador

Disponible sin conexión
30
30
Albergue rocamador

C/ Rocamador, 6
Estella (Navarra)

948 55 05 49, 948 55 00 13

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Hermanos Capuchinos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanos Capuchinos

Persona encargada de atender el albergue: Ramón Barandalla Mauleón

Observaciones: El precio por cama incluye sábanas, manta y cubrecama. Las habitaciones de 2 camas con baño incluido también incluyen una toalla de baño.Todas las habitaciones disponen de llave y taquilla con llave. Tienen a disposición una sala de estar, sala de lectura, aparcamiento particular, huerta para pasear y capilla (virgen de Rocamador S. XII). El albergue ofrece servicio de restaurante: desayunos, comidas y cenas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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