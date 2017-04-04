Albergue Capuchinos Rocamador

Propiedad del albergue: Hermanos Capuchinos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Hermanos Capuchinos

Persona encargada de atender el albergue: Ramón Barandalla Mauleón

Observaciones: El precio por cama incluye sábanas, manta y cubrecama. Las habitaciones de 2 camas con baño incluido también incluyen una toalla de baño.Todas las habitaciones disponen de llave y taquilla con llave. Tienen a disposición una sala de estar, sala de lectura, aparcamiento particular, huerta para pasear y capilla (virgen de Rocamador S. XII). El albergue ofrece servicio de restaurante: desayunos, comidas y cenas.