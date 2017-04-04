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Bide Frantsesa Gares - Lizarra etapa

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Rocamador Kaputxinoen Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue rocamador

Rocamador kalea, 6
Lizarra (Nafarroa)

948 55 05 49, 948 55 00 13

reservas. [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Kaputxinoen Anaiak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kaputxinoen Anaiak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ramón Barandalla Mauleón

Oharrak: Oheko prezioan izarak, manta eta ohea sartzen dira. Bainugela duten bi oheko logelek ere bainurako eskuoihal bat dute. Gela guztiek giltzadun giltza eta armairua dute. Egongela, irakurketa gela, aparkaleku partikularra, paseatzeko baratzea eta kapera (RocamadorSko birjina) dituzte eskura. XII). Aterpetxeak jatetxe zerbitzua eskaintzen du: gosariak, bazkariak eta afariak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Gares - Lizarra etapa Etapa 5

Gares - Lizarra etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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