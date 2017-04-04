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Rocamador Kaputxinoen Aterpetxea
Rocamador kalea, 6
Lizarra (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Kaputxinoen Anaiak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kaputxinoen Anaiak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ramón Barandalla Mauleón
Oharrak: Oheko prezioan izarak, manta eta ohea sartzen dira. Bainugela duten bi oheko logelek ere bainurako eskuoihal bat dute. Gela guztiek giltzadun giltza eta armairua dute. Egongela, irakurketa gela, aparkaleku partikularra, paseatzeko baratzea eta kapera (RocamadorSko birjina) dituzte eskura. XII). Aterpetxeak jatetxe zerbitzua eskaintzen du: gosariak, bazkariak eta afariak.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak