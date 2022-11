Alberg Capuchinos Rocamador

C/ Rocamador, 6

Estella (Navarra) 948 55 05 49, 948 55 00 13 www.alberguescapuchinos.org

Propietat de l'alberg: Germans Capuchinos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germans Capuchinos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramón Barandalla Mauleón

Observacions: El preu per llit inclou llençols, manta i cobrellit. Les habitacions de 2 llits amb bany inclòs també inclouen una tovallola de bany.Totes les habitacions disposen de clau i taquilla amb clau. Tenen a disposició una sala d'estar, sala de lectura, aparcament particular, horta per passejar i capella (verge de Rocamador S. XII). L'alberg ofereix servei de restaurant: desdejunis, menjars i sopars.