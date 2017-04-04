Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Capuchinos Rocamador
C/ Rocamador, 6
Estella (Navarra)
Propietat de l'alberg: Germans Capuchinos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germans Capuchinos
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramón Barandalla Mauleón
Observacions: El preu per llit inclou llençols, manta i cobrellit. Les habitacions de 2 llits amb bany inclòs també inclouen una tovallola de bany.Totes les habitacions disposen de clau i taquilla amb clau. Tenen a disposició una sala d'estar, sala de lectura, aparcament particular, horta per passejar i capella (verge de Rocamador S. XII). L'alberg ofereix servei de restaurant: desdejunis, menjars i sopars.
Camí Francès
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots