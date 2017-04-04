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Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

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Alberg Capuchinos Rocamador

Disponible sense connexió
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Albergue rocamador

C/ Rocamador, 6
Estella (Navarra)

948 55 05 49, 948 55 00 13

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Germans Capuchinos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Germans Capuchinos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramón Barandalla Mauleón

Observacions: El preu per llit inclou llençols, manta i cobrellit. Les habitacions de 2 llits amb bany inclòs també inclouen una tovallola de bany.Totes les habitacions disposen de clau i taquilla amb clau. Tenen a disposició una sala d'estar, sala de lectura, aparcament particular, horta per passejar i capella (verge de Rocamador S. XII). L'alberg ofereix servei de restaurant: desdejunis, menjars i sopars.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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