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Camiño Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

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Albergue Camiño Real (Sigüeiro)

Dispoñible sen conexión
1335
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Albergue Camino Real

Rúa Ourense, 9, baixo
Sigüeiro (Oroso)

648 74 60 23

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Albergue Privado

Persoa encargada de atender o albergue: María Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido

Observacións: Albergue de nova apertura e moderno con todas as comodidades e adaptado ás normativas actuais. Adaptado tanto a persoas con discapacidade como a calquera persoa física. Situación idónea ao atoparse no propio camiño inglés e sendo esta etapa final e inicio da seguinte, a última antes de chegar a Santiago.

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro Etapa 5

Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

km 24,8
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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