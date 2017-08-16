Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Camiño Real (Sigüeiro)
Rúa Ourense, 9, baixo
Sigüeiro (Oroso)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Albergue Privado
Persoa encargada de atender o albergue: María Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido
Observacións: Albergue de nova apertura e moderno con todas as comodidades e adaptado ás normativas actuais. Adaptado tanto a persoas con discapacidade como a calquera persoa física. Situación idónea ao atoparse no propio camiño inglés e sendo esta etapa final e inicio da seguinte, a última antes de chegar a Santiago.
Camiño Inglés
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo