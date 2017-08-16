Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Camiño Real (Sigüeiro)
Carrer Orense, 9, sota
Sigüeiro (Oroso)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Alberg Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido
Observacions: Alberg de nova obertura i modern amb totes les comoditats i adaptat a les normatives actuals. Adaptat tant a persones amb discapacitat com a qualsevol persona física. Situació idònia en trobar-se en el propi camí anglès i sent aquest etapa final i inici de la següent, l'última abans d'arribar a Santiago.
Camí Anglès
Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots