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Camí Anglès Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro

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Alberg Camiño Real (Sigüeiro)

Disponible sense connexió
1336
0
Albergue Camino Real

Carrer Orense, 9, sota
Sigüeiro (Oroso)

648 74 60 23

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Alberg Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido

Observacions: Alberg de nova obertura i modern amb totes les comoditats i adaptat a les normatives actuals. Adaptat tant a persones amb discapacitat com a qualsevol persona física. Situació idònia en trobar-se en el propi camí anglès i sent aquest etapa final i inici de la següent, l'última abans d'arribar a Santiago.

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro Etapa 5

Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro

km 24,8
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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