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Camiño Real aterpetxea (Sigüeiro)
Ourense kalea 9, behea
Sigüeiro (Oroso)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aterpetxe pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido
Oharrak: 2017an inauguratutako aterpetxea, modernoa, erosotasun guztiekin eta egungo araudietara egokitua. Desgaitasuna duten pertsonei zein edozein pertsona fisikori egokitua. Egoera ezin hobea da Ingalaterrako bidean bertan dagoelako eta etapa hau Santiagora iritsi aurreko azkena delako. Aterpetxearen barruan eta kanpoan, gela partekatuetan eta gela pribatu batzuetan dauden plazak ditugu.
Bide ingelesa
Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa
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