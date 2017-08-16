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Bide Ingelesa Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa

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Camiño Real aterpetxea (Sigüeiro)

Konexiorik gabe erabilgarri
1335
0
Albergue Camino Real

Ourense kalea 9, behea
Sigüeiro (Oroso)

648 74 60 23

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aterpetxe pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido

Oharrak: 2017an inauguratutako aterpetxea, modernoa, erosotasun guztiekin eta egungo araudietara egokitua. Desgaitasuna duten pertsonei zein edozein pertsona fisikori egokitua. Egoera ezin hobea da Ingalaterrako bidean bertan dagoelako eta etapa hau Santiagora iritsi aurreko azkena delako. Aterpetxearen barruan eta kanpoan, gela partekatuetan eta gela pribatu batzuetan dauden plazak ditugu.

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa Etapa 5

Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa

km 24,8
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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