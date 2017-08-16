Albergue Camiño Real (Sigüeiro)

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Albergue Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido

Observaciones: Albergue inaugurado en 2017, moderno, con todas las comodidades y adaptado a las normativas actuales. Adaptado tanto a personas con discapacidad como a cualquier persona física. Situación idónea al encontrarse en el propio camino inglés y siendo este etapa final e inicio de la siguiente, la última antes de llegar a Santiago. Disponemos tanto de plazas en habitaciones compartidas como varias habitaciones privadas en el interior y exterior del Albergue.