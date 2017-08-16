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Camino Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

Albergue Camiño Real (Sigüeiro)

Disponible sin conexión
1339
33
Albergue Camino Real

Calle Ourense, 9, bajo
Sigüeiro (Oroso)

648 74 60 23

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Albergue Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Alicia Carballido Rivadas - Miguel Barreiro Carballido

Observaciones: Albergue inaugurado en 2017, moderno, con todas las comodidades y adaptado a las normativas actuales. Adaptado tanto a personas con discapacidad como a cualquier persona física. Situación idónea al encontrarse en el propio camino inglés y siendo este etapa final e inicio de la siguiente, la última antes de llegar a Santiago. Disponemos tanto de plazas en habitaciones compartidas como varias habitaciones privadas en el interior y exterior del Albergue.

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro Etapa 5

Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

km 24,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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