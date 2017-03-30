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Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

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Albergue Camiño Francés

Dispoñible sen conexión
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Albergue camino frances

C/ Real, 68
Santibáñez de Valdeiglesias (León)

987 36 10 14

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Elena

Observacións: Castro Dispón de bar-cafetaría.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín do Camiño a Astorga

km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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