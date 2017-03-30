Camiño Francés Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
C/ Real, 68
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Albergue Camiño Francés
Dispoñible sen conexión
450
C/ Real, 68
Santibáñez de Valdeiglesias (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Elena
Observacións: Castro Dispón de bar-cafetaría.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de San Martín do Camiño a Astorga
km 24,2
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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