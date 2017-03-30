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Bide Frantsesa Astorgako bideko San Martin etapa

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Bide Frantseseko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
46
0
Albergue camino frances

Reala kalea, 68
Santibáñez de Valdeiglesias (Leon)

987 361014

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena Castro

Oharrak: Taberna-kafetegia du.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgako bideko San Martin etapa Etapa 20

Astorgako bideko San Martin etapa

km 24,2
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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