Camí Francès Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
C/ Real, 68
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Alberg Camino Francès
Disponible sense connexió
460
C/ Real, 68
Santibáñez de Valdeiglesias (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Elena Castro
Observacions: Disposa de bar-cafeteria.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 20
Etapa de Sant Martí del Camí a Astorga
km 24,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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