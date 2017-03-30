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Camino Francés Etapa de San Martín del Camino a Astorga

Albergue Camino Francés

Disponible sin conexión
57
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Albergue Camino Francés

C/ Real, 68
Santibáñez de Valdeiglesias (León)

+34 611 793 957

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Goretti

Observaciones: A pie de camino, Dispone de restaurante, bar-cafetería.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de San Martín del Camino a Astorga Etapa 20

Etapa de San Martín del Camino a Astorga

km 24,2
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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