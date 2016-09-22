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Albergue Camiño e Lenda
Estr. Camiño de Santiago 100
Trabadelo (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Daiana
Observacións: O albergue está situado nun casarón solariega do século XIX remodelada. Cambio a diario de sabas de algodón e edredones. Premio de albergue con encanto concedido por Radio Turismo Bierzo en setembro de 2014. Sérvense almorzos a 3,50 € e ceas comunitarias a 12 €.
Camiño Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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