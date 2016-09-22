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Camino y Leyenda aterpetxea
Errepidea Done Jakue bidea 100
Trabadelo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Daiana
Oharrak: Aterpetxea XIX. mendeko etxetzar bakarti batean dago. Kotoizko maindireak eta edredoiak egunero aldatzea. Aterpetxe xarmadunaren saria, Radio Turismo Bierzok emana, 2014ko irailean. Gosariak 3,50 euroan eta afari komunitarioak 12 euroan.
Bide frantsesa
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
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