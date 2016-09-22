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Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

Albergue Camino y Leyenda

Disponible sin conexión
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Albergue camino y leyenda

Ctra. Camino de Santiago 100
Trabadelo (León)

669 228 265

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Daiana

Observaciones: El albergue está ubicado en una casona solariega del siglo XIX remodelada. Cambio a diario de sábanas de algodón y edredones. Premio de albergue con encanto concedido por Radio Turismo Bierzo en septiembre de 2014. Se sirven desayunos a 3,50 € y cenas comunitarias a 12 €.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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