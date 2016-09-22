Albergue Camino y Leyenda

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Daiana

Observaciones: El albergue está ubicado en una casona solariega del siglo XIX remodelada. Cambio a diario de sábanas de algodón y edredones. Premio de albergue con encanto concedido por Radio Turismo Bierzo en septiembre de 2014. Se sirven desayunos a 3,50 € y cenas comunitarias a 12 €.