Albergui Camí i Llegenda

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Ctra. Camí de Santiago 100
Trabadelo (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Daiana
Observacions: L'alberg està situat en una casona pairal del segle XIX remodelada. Canvi diàriament de llençols de cotó i edredons. Premi d'alberg amb encant concedit per Ràdio Turisme Bierzo al setembre de 2014. Se serveixen desdejunis a 3,50 € i sopars comunitaris a 12 €.
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