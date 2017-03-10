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Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

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Albergue Camiño do Perdón

Dispoñible sen conexión
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Albergue camino del perdon

Rúa Maior, 61 bis
Uterga (Navarra)

948 34 45 98, 690 841 980

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ana Calvo e Noelia Roldán

Observacións: Diponen de bar/restaurante e hostal con habitacións privadas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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