Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
Rúa Maior, 61 bis
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Camiño do Perdón
Dispoñible sen conexión
2900
Rúa Maior, 61 bis
Uterga (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Calvo e Noelia Roldán
Observacións: Diponen de bar/restaurante e hostal con habitacións privadas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo