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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Erreniega Bidea aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
291
0
Albergue camino del perdon

Kale Nagusia, 61 bis
Uterga (Nafarroa)

948 34 4598, 690 841 980

info@caminodelbarkatu

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Calvo eta Noelia Roldán

Oharrak: Taberna / jatetxea eta ostatua dituzte, gela pribatuekin.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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