Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Kale Nagusia, 61 bis
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Erreniega Bidea aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2910
Kale Nagusia, 61 bis
Uterga (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ana Calvo eta Noelia Roldán
Oharrak: Taberna / jatetxea eta ostatua dituzte, gela pribatuekin.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak