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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue Camino del Perdón

Disponible sin conexión
350
76
Albergue camino del perdon

Calle Mayor, 61 bis
Uterga (Navarra)

948 34 45 98, 690 841 980

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ana Calvo y Noelia Roldán

Observaciones: Diponen de bar/restaurante y hostal con habitaciones privadas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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