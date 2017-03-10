Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Calle Mayor, 61 bis
Albergue Camino del Perdón
Disponible sin conexión
35076
Calle Mayor, 61 bis
Uterga (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ana Calvo y Noelia Roldán
Observaciones: Diponen de bar/restaurante y hostal con habitaciones privadas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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