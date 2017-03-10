Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Carrer Major, 61 bis
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Alberg Camino del Perdó
Disponible sense connexió
2900
Carrer Major, 61 bis
Uterga (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ana Calvo i Noelia Roldán
Observacions: Diponen de bar/restaurant i hostal amb habitacions privades.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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