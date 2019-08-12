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Camiño Portugués Etapa de Tui ao Porriño

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ALBERGUE CAMIÑO SANTIAGO PORRIÑO

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ALBERGUE CAMIÑO SANTIAGO PORRIÑO

Rúa Servando Ramilo, 17
O Porriño

623161267

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: PRIVADA - CAMIÑO SANTIAGO ARCADE, S.L.

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: JOSÉ ROBERTO CUERDO CASTRO

Observacións: Situación inmellorable, en pleno centro . Km 0 do Camiño de SantiagoDispone de Bar - Restaurante: A Francachela (Dirección: Praza Central, 2). Posibilidade de comidas, de 11:00 a 16:00 e de 19:00 a 23:00 . Almorzos, desde as 7:00

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui ao Porriño Etapa 1

Etapa de Tui ao Porriño

km 18,7
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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