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ALBERGUE CAMIÑO SANTIAGO PORRIÑO
Rúa Servando Ramilo, 17
O Porriño
Propiedade do albergue: PRIVADA - CAMIÑO SANTIAGO ARCADE, S.L.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: JOSÉ ROBERTO CUERDO CASTRO
Observacións: Situación inmellorable, en pleno centro . Km 0 do Camiño de SantiagoDispone de Bar - Restaurante: A Francachela (Dirección: Praza Central, 2). Posibilidade de comidas, de 11:00 a 16:00 e de 19:00 a 23:00 . Almorzos, desde as 7:00
Camiño Portugués
Etapa de Tui ao Porriño
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