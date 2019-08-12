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ALBERGUI CAMÍ SANTIAGO PORRIÑO
Carrer Servando Ramilo, 17
O Porriño
Propietat de l'alberg: PRIVADA - CAMÍ SANTIAGO ARCADE, S.L.
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: JOSÉ ROBERTO CUERDO CASTRO
Observacions: Situació immillorable, en ple centre . Km 0 del Camí de SantiagoDisposa de Bar - Restaurant: A Francachela (Adreça: Praza Central, 2). Possibilitat de menjars, d'11.00 a 16.00 i de 19.00 a 23.00 . Desdejunis, des de les 7.00
Camí Portuguès
Etapa de Tui a O Porriño
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