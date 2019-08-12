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Camino Portugués Etapa de Tui a O Porriño

ALBERGUE CAMINO SANTIAGO PORRIÑO

Disponible sin conexión
43
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ALBERGUE CAMINO SANTIAGO PORRIÑO

Calle Servando Ramilo, 17
O Porriño

623161267

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: PRIVADA - CAMINO SANTIAGO ARCADE, S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: JOSÉ ROBERTO CUERDO CASTRO

Observaciones: RESERVAR DIRECTAMENTE EN NUESTRA PAGINA WEB. Situación inmejorable, en pleno centro . Km 0 del Camino de Santiago. Dispone de Bar - Restaurante: A Francachela (Dirección: Praza Central, 2). Consultar al 664665969 para Desayunos, Comidas y Cenas.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Tui a O Porriño Etapa 1

Etapa de Tui a O Porriño

km 18,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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