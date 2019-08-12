ALBERGUE CAMINO SANTIAGO PORRIÑO

Propiedad del albergue: PRIVADA - CAMINO SANTIAGO ARCADE, S.L.

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: JOSÉ ROBERTO CUERDO CASTRO

Observaciones: RESERVAR DIRECTAMENTE EN NUESTRA PAGINA WEB. Situación inmejorable, en pleno centro . Km 0 del Camino de Santiago. Dispone de Bar - Restaurante: A Francachela (Dirección: Praza Central, 2). Consultar al 664665969 para Desayunos, Comidas y Cenas.