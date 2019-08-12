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Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora

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CAMINO SANTIAGO PORRIÑO ATERPETXEA

Konexiorik gabe erabilgarri
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CAMINO SANTIAGO PORRIÑO ATERPETXEA

Servando Ramilo kalea, 17
O Porriño

623161267

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: PRIBATUA - CAMINO SANTIAGO ARCADE, S.L.

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: JOSE ROBERTO CUERDO CASTRO

Oharrak: Egoera ezin hobea, erdi-erdian. Donejakue bideko 0 km. Taberna eta jatetxea ditu: A Francachela (Zuzendaritza: Praza Central, 2). 6:00etan zabalik. Gosariak, bazkariak eta afariak.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Tuitik O Porriñora Etapa 1

Tuitik O Porriñora

km 18,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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