Portugalgo Bidea Tuitik O Porriñora
Servando Ramilo kalea, 17
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CAMINO SANTIAGO PORRIÑO ATERPETXEA
Konexiorik gabe erabilgarri
310
Servando Ramilo kalea, 17
O Porriño
Aterpetxearen jabegoa: PRIBATUA - CAMINO SANTIAGO ARCADE, S.L.
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: JOSE ROBERTO CUERDO CASTRO
Oharrak: Egoera ezin hobea, erdi-erdian. Donejakue bideko 0 km. Taberna eta jatetxea ditu: A Francachela (Zuzendaritza: Praza Central, 2). 6:00etan zabalik. Gosariak, bazkariak eta afariak.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak