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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Albergue Borda

Dispoñible sen conexión
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Albergue Borda

9 Km despois de Saint Jean Pé de Port, Rúa D428 ( a 800m despois do sitio Orisson)
Saint Michel ( na montaña 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )

0033 6 61 92 97 43

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Particular

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular

Persoa encargada de atender o albergue: Lorenzo

Observacións: O albergue está aberto desde as 14:30 horas até as 21:00 horas. Cea comunitaria ás 19:00 horas.O Albergue Borda é o último albergue da zona francesa desta etapa.Paira máis información a peregrinos poden enviar mail [email protected] ou chamar ao teléfono (0033 6 61 92 97 43)

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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