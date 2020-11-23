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Albergue Borda
9 Km despois de Saint Jean Pé de Port, Rúa D428 ( a 800m despois do sitio Orisson)
Saint Michel ( na montaña 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )
Propiedade do albergue: Particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular
Persoa encargada de atender o albergue: Lorenzo
Observacións: O albergue está aberto desde as 14:30 horas até as 21:00 horas. Cea comunitaria ás 19:00 horas.O Albergue Borda é o último albergue da zona francesa desta etapa.Paira máis información a peregrinos poden enviar mail [email protected] ou chamar ao teléfono (0033 6 61 92 97 43)
Camiño Francés
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
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