Albergue Borda
9 Km después de Saint Jean Pie de Port, Calle D428 ( a 800m después del sitio Orisson)
Saint Michel ( en las montaña 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )
Propiedad del albergue: Particular
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular
Persona encargada de atender el albergue: Lorenzo
Observaciones: El albergue está abierto desde las 14:30 horas hasta las 21:00 horas. Cena comunitaria a las 19:00 horas. El Albergue Borda es el último albergue de la zona francesa de esta etapa. Para más información a peregrinos pueden enviar mail [email protected] o llamar al teléfono (0033 6 61 92 97 43)
Camino Francés
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
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