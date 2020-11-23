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Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue Borda

Disponible sin conexión
34
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Albergue Borda

9 Km después de Saint Jean Pie de Port, Calle D428 ( a 800m después del sitio Orisson)
Saint Michel ( en las montaña 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )

0033 6 61 92 97 43

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Lorenzo

Observaciones: El albergue está abierto desde las 14:30 horas hasta las 21:00 horas. Cena comunitaria a las 19:00 horas. El Albergue Borda es el último albergue de la zona francesa de esta etapa. Para más información a peregrinos pueden enviar mail [email protected] o llamar al teléfono (0033 6 61 92 97 43)

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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