9 Km después de Saint Jean Pie de Port, Calle D428 ( a 800m después del sitio Orisson)

Saint Michel ( en las montaña 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W ) 0033 6 61 92 97 43 [email protected] Web / Link

Propiedad del albergue: Particular

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Particular

Persona encargada de atender el albergue: Lorenzo

Observaciones: El albergue está abierto desde las 14:30 horas hasta las 21:00 horas. Cena comunitaria a las 19:00 horas. El Albergue Borda es el último albergue de la zona francesa de esta etapa. Para más información a peregrinos pueden enviar mail [email protected] o llamar al teléfono (0033 6 61 92 97 43)