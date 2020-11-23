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Albergui Borda
9 Km després de Saint Jean Pie de Port, Carrer D428 ( a 800m després del lloc Orisson)
Saint Michel ( en les muntanya 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )
Propietat de l'alberg: Particular
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lorenzo
Observacions: L'alberg està obert des de les 14.30 hores fins les 21.00 hores. Sopar comunitari a les 19.00 hores.L'Alberg Borda és l'últim alberg de la zona francesa d'aquesta etapa.Per més informació a pelegrins poden enviar mail [email protected] o cridar al telèfon (0033 6 61 92 97 43)
Camí Francès
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
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