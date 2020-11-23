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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Albergui Borda

Disponible sense connexió
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Albergui Borda

9 Km després de Saint Jean Pie de Port, Carrer D428 ( a 800m després del lloc Orisson)
Saint Michel ( en les muntanya 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )

0033 6 61 92 97 43

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Particular

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Particular

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lorenzo

Observacions: L'alberg està obert des de les 14.30 hores fins les 21.00 hores. Sopar comunitari a les 19.00 hores.L'Alberg Borda és l'últim alberg de la zona francesa d'aquesta etapa.Per més informació a pelegrins poden enviar mail [email protected] o cridar al telèfon (0033 6 61 92 97 43)

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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