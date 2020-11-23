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Borda aterpetxea
9 km Saint Jean Pie de Portetik, D428 kalea (Orisson gunetik 800 m-ra)
Saint Michel (mendian, 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )
Aterpetxearen jabegoa: Partikularra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lorentzo
Oharrak: Aterpetxea zabalik dago 14:30etik 21:00ak arte. Afari komunitarioa 19:00etan. Borda aterpetxea garai hartako Frantziako azken aterpetxea da. Erromesei informazio gehiago nahi izanez gero, bidali mail [email protected] helbidera edo deitu (0033 6 61 92 43) telefonora.
Bide frantsesa
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
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