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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Borda aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Borda aterpetxea

9 km Saint Jean Pie de Portetik, D428 kalea (Orisson gunetik 800 m-ra)
Saint Michel (mendian, 900M ( SAINT MICHEL) GPS: 43°06'05.0"N 1°14'20.1"W )

0033 6 61 92 97 43

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Partikularra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Partikularra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lorentzo

Oharrak: Aterpetxea zabalik dago 14:30etik 21:00ak arte. Afari komunitarioa 19:00etan. Borda aterpetxea garai hartako Frantziako azken aterpetxea da. Erromesei informazio gehiago nahi izanez gero, bidali mail [email protected] helbidera edo deitu (0033 6 61 92 43) telefonora.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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