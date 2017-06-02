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Albergue Bilbao Central Hostel
C/ Fernández do Campo, 24-lonxa. 2ª planta
Bilbao
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel, Ricardo e Rubén
Observacións: O albergue está situado no centro de Bilbao, a dous minutos andando do Centro Cultural e de Lecer da Alhóndiga. O prezo inclúe o almorzo e café e té gratis todo o día. Está adaptado a persoas con minusvalía.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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