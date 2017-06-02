Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Fernández del Campo kalea, 24 lonja. 2. solairua
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Bilbao Central Hostel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
210
Fernández del Campo kalea, 24 lonja. 2. solairua
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Manuel, Ricardo eta Rubén
Oharrak: Aterpetxea Bilboko erdigunean dago, Alondegiko Kultur eta Aisialdi Etxetik oinez bi minutura. Prezioan gosaria eta kafea sartzen dira eta te doan egun osoan. Minusbaliatuei egokituta dago.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak