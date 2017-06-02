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Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

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Alberg Bilbao Central Hostel

Disponible sense connexió
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Bilbao central hostel

C/ Fernández del Camp, 24-llotja. 2ª planta
Bilbao

946 526 057

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel, Ricardo i Rubén

Observacions: L'alberg està situat al centre de Bilbao, a dos minuts caminant del Centre Cultural i d'Oci de l'Alhóndiga. El preu inclou el desdejuni i cafè i te gratis tot el dia. Està adaptat a persones amb minusvalidesa.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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