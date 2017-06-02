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Alberg Bilbao Central Hostel
C/ Fernández del Camp, 24-llotja. 2ª planta
Bilbao
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel, Ricardo i Rubén
Observacions: L'alberg està situat al centre de Bilbao, a dos minuts caminant del Centre Cultural i d'Oci de l'Alhóndiga. El preu inclou el desdejuni i cafè i te gratis tot el dia. Està adaptat a persones amb minusvalidesa.
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