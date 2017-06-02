Albergue Bilbao Central Hostel
C/ Fernández del Campo, 24-lonja. 2ª planta
Bilbao
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Manuel, Ricardo y Rubén
Observaciones: El albergue está situado en el centro de Bilbao, a dos minutos andando del Centro Cultural y de Ocio de La Alhóndiga. El precio incluye el desayuno y café y té gratis todo el día. Está adaptado a personas con minusvalía.
Camino del Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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