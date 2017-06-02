Albergue Bilbao Central Hostel

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Manuel, Ricardo y Rubén

Observaciones: El albergue está situado en el centro de Bilbao, a dos minutos andando del Centro Cultural y de Ocio de La Alhóndiga. El precio incluye el desayuno y café y té gratis todo el día. Está adaptado a personas con minusvalía.