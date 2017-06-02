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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Albergue Bilbao Central Hostel

Disponible sin conexión
29
4
Bilbao central hostel

C/ Fernández del Campo, 24-lonja. 2ª planta
Bilbao

946 526 057

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Manuel, Ricardo y Rubén

Observaciones: El albergue está situado en el centro de Bilbao, a dos minutos andando del Centro Cultural y de Ocio de La Alhóndiga. El precio incluye el desayuno y café y té gratis todo el día. Está adaptado a personas con minusvalía.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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