Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
C/ Santa Rita, 11
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Bercianos
Dispoñible sen conexión
2390
C/ Santa Rita, 11
Bercianos del Real Camino Francés (León)
Propiedade do albergue: Parroquia de Bercianos del Real Camino
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de Bercianos. A Asociación de Amigos do Camiño de León coordina aos hospitaleros voluntarios
Persoa encargada de atender o albergue: Tina
Observacións: Fan a comida entre todos e cean e almorzan todos xuntos. Hai una habitación paira o hospitalero que a cede no inverno paira os peregrinos con 5 camas. Hai voluntarios no verán paira axudar.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero
km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo