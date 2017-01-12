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Camiño Francés Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

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Albergue Bercianos

Dispoñible sen conexión
239
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02 albergue bercianos

C/ Santa Rita, 11
Bercianos del Real Camino Francés (León)

692 858498

Propiedade do albergue: Parroquia de Bercianos del Real Camino

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de Bercianos. A Asociación de Amigos do Camiño de León coordina aos hospitaleros voluntarios

Persoa encargada de atender o albergue: Tina

Observacións: Fan a comida entre todos e cean e almorzan todos xuntos. Hai una habitación paira o hospitalero que a cede no inverno paira os peregrinos con 5 camas. Hai voluntarios no verán paira axudar.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dos Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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