Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Bercianos

Disponible sense connexió
239
0
02 albergue bercianos

C/ Santa Rita, 11
Bercianos del Real Camí Francès (Lleó)

692 858498

Propietat de l'alberg: Parròquia de Bercianos del Real Camí

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Bercianos. L'Associació d'Amics del Camí de Lleó coordina als hospitaleros voluntaris

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tina

Observacions: Fan el menjar entre tots i sopen i desdejunen tots junts. Hi ha una habitació per l'hospitalero que la cedeix a l'hivern pels pelegrins amb 5 llits. Hi ha voluntaris a l'estiu per ajudar.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero

km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg Bercianos

Veure tots

Envia les teves fotografies!