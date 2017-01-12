Camí Francès Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
C/ Santa Rita, 11
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Alberg Bercianos
Disponible sense connexió
2390
C/ Santa Rita, 11
Bercianos del Real Camí Francès (Lleó)
Propietat de l'alberg: Parròquia de Bercianos del Real Camí
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Bercianos. L'Associació d'Amics del Camí de Lleó coordina als hospitaleros voluntaris
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tina
Observacions: Fan el menjar entre tots i sopen i desdejunen tots junts. Hi ha una habitació per l'hospitalero que la cedeix a l'hivern pels pelegrins amb 5 llits. Hi ha voluntaris a l'estiu per ajudar.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 17
Etapa de Terradillos dels Templers al Burg Ranero
km 30,6
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
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