Alberg Bercianos

C/ Santa Rita, 11

Bercianos del Real Camí Francès (Lleó) 692 858498

Propietat de l'alberg: Parròquia de Bercianos del Real Camí

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Parròquia de Bercianos. L'Associació d'Amics del Camí de Lleó coordina als hospitaleros voluntaris

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tina

Observacions: Fan el menjar entre tots i sopen i desdejunen tots junts. Hi ha una habitació per l'hospitalero que la cedeix a l'hivern pels pelegrins amb 5 llits. Hi ha voluntaris a l'estiu per ajudar.