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Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

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Bercianos aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
239
0
02 albergue bercianos

Santa Rita kalea, 11
Bercianos del Real Camino Francés (Leon)

692 858498

Aterpetxearen jabegoa: Errege Bideko Bertzianoen Parrokia

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bertzianoen parrokia. Leongo Bidearen Lagunen Elkarteak ospitale boluntarioak koordinatzen ditu

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tina

Oharrak: Guztion artean egiten dute bazkaria, eta denek batera afaldu eta gosaltzen dute. Bost oheko erromesek neguan uzten dute ospitalerako gela bat. Boluntarioak daude udan laguntzeko.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa Etapa 17

El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa

km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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