Bide Frantsesa El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
Santa Rita kalea, 11
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Bercianos aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2390
Santa Rita kalea, 11
Bercianos del Real Camino Francés (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Errege Bideko Bertzianoen Parrokia
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bertzianoen parrokia. Leongo Bidearen Lagunen Elkarteak ospitale boluntarioak koordinatzen ditu
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tina
Oharrak: Guztion artean egiten dute bazkaria, eta denek batera afaldu eta gosaltzen dute. Bost oheko erromesek neguan uzten dute ospitalerako gela bat. Boluntarioak daude udan laguntzeko.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 17
El Burgo Raneroko tenplarioen terrazatxoen etapa
km 30,6
Denbora 07H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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