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Camino Francés Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

Albergue Bercianos

Disponible sin conexión
244
195
02 albergue bercianos

C/ Santa Rita, 11
Bercianos del Real Camino Francés (León)

692 858498

Propiedad del albergue: Parroquia de Bercianos del Real Camino

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Bercianos. La Asociación de Amigos del Camino de León coordina a los hospitaleros voluntarios

Persona encargada de atender el albergue: Tina

Observaciones: Hacen la comida entre todos y cenan y desayunan todos juntos. Hay una habitación para el hospitalero que la cede en invierno para los peregrinos con 5 camas. Hay voluntarios en verano para ayudar.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero Etapa 17

Etapa de Terradillos de los Templarios a El Burgo Ranero

km 30,6
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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