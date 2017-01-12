Albergue Bercianos

C/ Santa Rita, 11

Bercianos del Real Camino Francés (León) 692 858498

Propiedad del albergue: Parroquia de Bercianos del Real Camino

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de Bercianos. La Asociación de Amigos del Camino de León coordina a los hospitaleros voluntarios

Persona encargada de atender el albergue: Tina

Observaciones: Hacen la comida entre todos y cenan y desayunan todos juntos. Hay una habitación para el hospitalero que la cede en invierno para los peregrinos con 5 camas. Hay voluntarios en verano para ayudar.