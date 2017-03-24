Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
40, rue da Citadella
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Albergue Beilari
Dispoñible sen conexión
1300
40, rue da Citadella
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Joxelu, Jakline e familia
Observacións: A casa está dentro das murallas do pobo na rúa histórica; rue da Citadelle, número 40
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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