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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Albergue Beilari

Dispoñible sen conexión
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Albergue beilari

40, rue da Citadella
Saint Jean Pied de Port (Francia)

00 33 559 37 24 68 (Chamada desde España)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Joxelu, Jakline e familia

Observacións: A casa está dentro das murallas do pobo na rúa histórica; rue da Citadelle, número 40

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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